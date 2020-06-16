Изобретено новое лекарство от коронавируса

Учеными Университета Мэриленда, что в США, был изобретен «коктейль» из антител. В будущем он может стать новым эффективным средством для лечения нового коронавирусного заболевания, вызываемого SARS-CoV-2. О своем новом открытии исследователи рассказали в научной публикации на страницах журнала Science.

S-белок играет важную роль при проникновении коронавируса в клетку, так как помогает возбудителю вступить в контакт с рецептором ACE2.

Отмечается, что у антител есть ключевая особенность - они могут связываться с S-белком на поверхности коронавируса. То есть не дают патогену проникнуть в здоровую клетку.

В рамках работы ученые изучили несколько тысяч антител человека, которые были выделены из плазмы выздоровевших от COVID-19 людей. Как отмечает «Лента», несколько антител исследователи получили от генетически модифицированных мышей, организмы которых сумели синтезировать человеческие антитела при заражении новым коронавирусом.

Однако из этого количества материала ученые отобрали только четыре антитела - наиболее сильных и, главное, способных нейтрализовать коронавирус.

Два антитела оказались пригодны для создания лечебной смеси как средства для лечения и профилактики COVID-19.

На текущий момент «коктейль» проходит клинические испытания.