«Прорывное» лекарство от COVID-19 назвали опасным для здоровья

Вчера, 23:09

Анна Лисова

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«Прорывное» лекарство от COVID-19 назвали опасным для здоровья

Вирусолог Георгий Викулов рассказал об опасности препарата дексаметазон, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для лечения коронавируса, передает «Вечерняя Москва».

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, по его словам, используется уже давно, поэтому называть его прорывным неправильно. Это лекарство применяется довольно широко в комплексной терапии при энцефалитах, менингоэнцефалитах. При его использовании, поскольку дексаметазон является стероидным препаратом, важен постоянный контроль состояния пациента врачами. 

Опасность дексаметазона и схожих препаратов в том, что стероидные препараты подавляют иммунитет. А для людей, которые из-за болезни испытывают иммунодефицит, это очень опасно. Известны случаи, что применение глюкокортикостероидов (аналоги естественных гормонов коры надпочечников) в некоторых случаях развивало тяжелые осложнения.

По мнению Викулова, некорректно говорить об успешном применении дексаметазона для снижения смертности от коронавируса. Он подчеркнул, что пока эпидемия продолжается, нет информации об отдаленных последствиях применения этого препарата. 

«Так что все это похоже на очередной раздутый фейк», — сказал врач. 

Викулов добавил, что на данный момент не намерен рекомендовать этот препарат своим пациентам с коронавирусной инфекцией.

Об успешном применении дексаметазона в лечении COVID-19 заявил ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он сообщил, что его эффективность в лечении коронавирусной инфекции подтвердили ученые из Оксфорда. Исследование, которое они провели, показало, что дексаметазон снижает риск смерти инфицированных, которые подключены к аппаратам ИВЛ или находятся на кислородном лечении.

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