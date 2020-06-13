Бельгийские врачи рассказали, как предотвратить рак толстой кишки

Бельгийские ученые установили, каким образом можно избежать развитие рака толстой кишки. Специалисты Центра исследования воспаления VIB-UGent и Университета Гента отметили, что преградой для кишечных бактерий является целостность эпителия, на который оказывает влияние аномальная экспрессия белка Zeb2. Белок подрывает эпителий, вызывая тем самым воспалительный процесс, из-за чего развивается один из самых распространенных и смертельных видов онкологии.

Таким образом, ученые нашли механизм, лежащий в основе колоректального рака и выяснили, что он связан с кишечными микроорганизмами. Результатами своего исследования ученые поделились в журнале Molecular Cancer Research.

По словам врачей, рак толстой кишки развивается из-за инфильтрации кишечной микрофлоры, что приводит к воспалению. Исследователи полагают, что предотвратить развитие рака можно путем удаления микробиоты или манипулирования иммунной системой, пишет MedikForum.ru .

Ученые провели эксперимент на мышах и выявили, что применение антибиотиков широкого спектра действия может предотвратить возникновение рака.