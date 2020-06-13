Ученые создали пластырь для лечения рака

Ученые из Университета Пердью сообщили о том, что им удалось разработать новую методику лечения рака. Об этом открытии пишет издание ACS Nano. Для лечения меланомы сейчас используется зачастую химиотерапия и лучевая терапия. Но данные методики очень токсичны и имеют множество побочных эффектов. Поэтому ученые из Университета Пердью создали уникальный пластырь, который, по их словам, поможет в лечении рака, но не будет иметь такого сильного негативного влияния на здоровье, как применяемые сейчас методики.

«Мы разработали новый пригодный для носки пластырь с миниатюрными иглами, обеспечивающий ненавязчивую доставку лекарств через кожу для лечения рака», - рассказал доцент кафедры биомедицинской инженерии и машиностроения Чи Хван Ли.

Он объяснил, что пластырь полностью растворяется жидкостями организма. Кремневые наноиглы, которые применяются в данной методике, тоже постепенно растворяются организмом. Происходит это за несколько месяцев. Эти наноиглы могут доставлять химиотерапевтические препараты для целенаправленного воздействия на участки с меланомой.

Ученые объяснили, что кремний, используемый при изготовлении наноигл, совместим с биологическими тканями.