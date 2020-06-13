Профессор Демин рассказал о пользе воды при отказе от сигарет

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Андрей Демин в интервью радио Sputnik призвал тех, кто бросает курить, не забывать пить воду. По его твердому убеждению, с ней легче забыть о сигаретах. Профессор привел несколько аргументов. Бутылка с водой поможет человеку занять руки и хотя бы на мгновение отвлечься от мыслей о сигарете.

Кроме того, вода может выступить и как лекарство. Она поможет избавиться от докучающей головной боли, которая нередко возникает после отказа человека от курения. Не говоря уже о деток-способностях воды. Профессор отметил, что она поможет вымыть и скорее вывести из организма токсины и ядовитые смолы, которые накопил организм во время курения.

Согласно информации Роспотребнадзора, курение вызывает до 90 процентов онкологических заболеваний. До 2035 года власти задумали сократить в стране число курильщиков до 21 процента среди взрослого населения и до одного процента среди несовершеннолетних.