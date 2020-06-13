В Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса

Эксперты из Великобритании обнаружили противокоронавирусные свойства известного лекарственного препарата - дексаметазона. Этот дешевый и широко распространенный препарат - дексаметазон - по прогнозам медиков может эффективно бороться с COVID-19 и снижать на треть число летальных исходов от инфекции. Препарат еще с 60-х годов прошлого века широко применяется в борьбе с широким спектром заболеваний. Среди них астма, аллергия, отек головного мозга, эндокринные заболевания. Дексаметазон избавляет от «цитокинового шторма» при ослабленном иммунитете.

В своих исследованиях медики из Университета Оксфорда обнаружили, что это лекарство уменьшает шанс летального исхода от коронавируса с 40% на 28% у больных, находящихся на аппаратах ИВЛ. И с 25% до 20% - у больных, нуждающихся в дополнительном кислороде. По мнению профессора Питера Хорби, для подобных пациентов дексаметазон - это единственное лекарство, которое не только облегчает симптомы COVID-19, но и помогает полностью выздороветь. Кроме того, препарат доступен и по цене.

Как бы то ни было, врачи категорически против, чтобы сильное гормональное средство дексаметазон использовался людьми в самолечении. Те же исследования оксфордских ученых показали, что на людей с легкими симптомами "короны" препарат почти не действует, либо же даже наносит вред.