В Минздраве признали выход России на плато по коронавирусу

Россия в целом вышла на плато по распространению новой коронавирусной инфекции, но в регионах ситуация развивается неравномерно. Об этом сегодня, 16 июня, в ходе выступления на онлайн-заседании круглого стола "Российские ключи к победе над COVID-19, итоги и уроки пандемии" заявил Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ.

«Мы видим, что [наступила] стабилизация, плато», - сказал он, подчеркнув, что по регионам ситуация сложилась разная, и охарактеризовать ее можно таким словом, как «неравномерная».

В этой связи главный эпидемиолог Минздрава порекомендовал россиянам не пренебрегать рекомендованными мерами защиты и профилактики - во время снятия ограничений необходима настороженность. Как и прежде актуальны маски и социальное дистанциирование.

Эпидемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта сего года. На текущий момент в мире заразились около 8 млн человек. Насчитывается более 430 тысяч жертв, напоминает ТАСС.