Реаниматолог рассказал о лечении коронавируса в домашних условиях

Одной из главных проблем с коронавирусом в России является то, что к нему сразу отнеслись очень легкомысленно. При этом, руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков утверждает, что коронавирус существенно отличается от обычного гриппа. Об этом реаниматолог рассказал в интервью порталу «Петербургский дневник». Афончиков заявил, что за 52 года практики не встречал ничего подобного.

Врач дал ряд рекомендаций людям, которые лечатся от коронавируса дома. Так, особое внимание нужно обращать на нарастание симптомов. С его слов, у больных гриппом к вечеру повышается температура, что является опасным сигналом. Однако при правильном лечении на следующий день температура снижается сначала до 38, потом до 37,5 градусов. Человек продолжает лечиться симптоматически и выздоравливает. Но у коронавируса другая клиническая картина. В первые дни заболевания может не быть никаких симптомов.

«Коронавирус развивается медленно, что очень опасно», — подчеркнул Афончиков.

Реаниматолог объяснил, что с начала заболевания температура повышается до 38 градусов, потом она снижается до 37,3. В это время человеку кажется, что опасность миновала. Однако на 7-8 день болезни может наступить резкое ухудшение состояния. Развивается пневмония, от которой больной может сгореть буквально за 2 — 3 дня. Афончиков призывает больных сидеть дома в течение недели, поскольку в этот период зараженный наиболее опасен, даже при отсутствии симптомов. Температуру тела нужно измерять 4 раза в день.

Медик сравнил лечение коронавируса с торпедной стрельбой, потому что нужно сделать залп в нужную секунду. Если принять таблетку за 3 дня или через 2 дня – это не поможет. Афончиков утверждает, что необходимо выбрать точное время для приема лекарств. Также важно принимать препараты в комбинации, поскольку один препарат может не подействовать.