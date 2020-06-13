В Роспотребнадзоре назвали необязательным ношение маски детьми до семи лет

Сегодня, 17:43

Анна Лисова

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В Роспотребнадзоре назвали необязательным ношение маски детьми до семи лет
Использование медицинских масок детьми

Роспотребнадзор объяснил, с какого возраста дети должны носить медицинские маски. В Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф указано, что в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции детям до семи лет не обязательно носить маску, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор подчеркнул, что главная рекомендация, которую важно соблюдать для детей – социальная дистанция. Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы ребенок минимально контактировал с посторонними. А вот детям старше семи лет и подросткам маски носить обязательно, подчеркнули представители ведомства.

Отметим, ранее врач-педиатр, руководитель пресс-службы ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Дарья Акоева обратила внимание родителей на то, что маленьким детям, если нет острой необходимости, не следует носить медицинские маски. Это связано с тем, что маски могут затруднять дыхание ребенка.

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