Маски названы самой эффективной профилактикой коронавируса

Сегодня, 09:15

Анна Лисова

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Маски названы самой эффективной профилактикой коронавируса

Американские ученые заявили о том, что маски – один из наиболее эффективных методов борьбы с пандемией, пишет портал «Хайтек».

В рамках исследования, которое провели ученые Техасского университета A&M, было установлено, что в США и Италии ношение масок предотвратило 60-70 тыс. заражений коронавирусом в каждой из этих стран.  По словам авторов исследования, нахождение без маски в публичных местах резко повышает вероятность заразиться коронавирусной инфекцией. 

Исследователи рассказали, что они проанализировали, как смягчались карантинные меры в Китае, Италии и США. По словам ученых, маски помогли уменьшить число новых случаев заражения в Италии на 78 тыс., а в США – более чем на 66 тыс. 

Поэтому ученые говорят о том, что ношение маски в публичных местах — это наиболее эффективное средство предотвращения передачи инфекции. А чтобы повысить его эффективность, важно соблюдать социальное дистанцирование и выполнять другие рекомендации, такие как дезинфицирование поверхностей, мытье рук и т.п.

Маски же, отмечают ученые, сейчас важно носить постоянно, находясь в многолюдных местах.

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