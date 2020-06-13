Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть еще более заразным

В Китае на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» выявлен коронавирус, который может быть еще более заразный, чем обнаруженный ранее на рынке морепродуктов в Ухане, передает РИА Новости .

О новом штамме коронавриуса рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. Он объяснил, что вирусы постоянно эволюционируют. Они могут становиться более заразными, либо их заразность ослабевает.

«Но я считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», - заявил ученый.

В Пекине 11 июня впервые за 56 дней был выявлен локальный случай заражения коронавирусом. При проведении проверки коронавирус обнаружили на доске, используемой для разделки импортированного лосося на рынке «Синьфади». Спустя день COVID-19 диагностировали у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

Чтобы взять ситуацию под контроль, в районе Фэнтай, где расположен этот рынок, ввели режим военного времени. Власти Пекина обеспокоены высокой плотностью населения, поскольку это способствует быстрому распространению коронавирусной инфекции.