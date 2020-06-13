Защитить от коронавируса в кишечнике может серебро

Исследователи из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН и Новосибирского государственного аграрного университета установили, что профилактикой развития коронавируса в кишечнике могу послужить противовирусные препараты и наночастицы серебра.

Группа ученых провела лабораторные исследования на птицах. Терапия противовирусными препаратами в сочетании с наночастицами серебра оказалась эффективной. От вирусов, которые распространяются через желудочно-кишечный тракт, удалось защитить сердце и легкие кур и цыплят, больных бронхитом.

Эксперты сообщили, что они изучали именно респираторный вирус. При этом удалось выяснить, что при использовании лекарственных средств, которые работают преимущественно в ЖКТ, есть вероятность защиты и легких человека. Информация была подтверждена и одним из авторов исследования, сотрудником лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Василием Афонюшкиным.

Специалисты отметили, что эксперимент увенчался успехом, потому что тестирование и внедрение подобных опытных образцов лекарств проще всего в области ветеринарии.

Ранее сообщалось о новой разработке тестов на коронавирус в России, показывающих результат анализа уже через 10 минут.