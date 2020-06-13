Стало известно, почему некоторые люди много едят и не толстеют

Группой ученых было проведено исследование с целью понимания секрета стройности людей, которые много едят и при этом не набирают лишний вес. Эксперты установили, что причина кроется в мутации гена ALK.

В исследовании участники были разделены на две группы. В первой группе были люди с обычными показателями, а во второй ? люди, которые не набирали вес даже при употреблении в пищу большого количества фаст-фуда.

Активация гена ALK осуществляется в головном мозге. Его активность связана с более медленным процессом обмена веществ. Замедленный метаболизм негативно влияет на размер талии и содержание холестерина и сахара в крови.

У таких людей уникальные метаболические данные. Благодаря деактивации гена ALK набор лишней массы тела ограничен даже при избыточном питании. Эти данные были подтверждены в эксперименте с насекомыми и грызунами. Исследователи деактивировали ген, в результате чего ускорялись метаболические процессы. При этом жир распадался в организме интенсивнее даже в состоянии покоя. Ученые объясняют это тем, что при отключении ALK повышается концентрация стрессового гормона кортизола в жировой ткани.

Благодаря открытию, возможно создание препарата для профилактики ожирения в будущем.