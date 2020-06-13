Стало известно, почему некоторые люди много едят и не толстеют

Вчера, 20:44

Анна Морозова

0

Image 16+
Стало известно, почему некоторые люди много едят и не толстеют

Группой ученых было проведено исследование с целью понимания секрета стройности людей, которые много едят и при этом не набирают лишний вес. Эксперты установили, что причина кроется в мутации гена ALK.

В исследовании участники были разделены на две группы. В первой группе были люди с обычными показателями, а во второй ? люди, которые не набирали вес даже при употреблении в пищу большого количества фаст-фуда.

Активация гена ALK осуществляется в головном мозге. Его активность связана с более медленным процессом обмена веществ. Замедленный метаболизм негативно влияет на размер талии и содержание холестерина и сахара в крови.

У таких людей уникальные метаболические данные. Благодаря деактивации гена ALK набор лишней массы тела ограничен даже при избыточном питании. Эти данные были подтверждены в эксперименте с насекомыми и грызунами. Исследователи деактивировали ген, в результате чего ускорялись метаболические процессы. При этом жир распадался в организме интенсивнее даже в состоянии покоя. Ученые объясняют это тем, что при отключении ALK повышается концентрация стрессового гормона кортизола в жировой ткани.

Благодаря открытию, возможно создание препарата для профилактики ожирения в будущем.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Вирусологи опасаются, что коронавирус стал более заразен

13-06-2020, 18:51

Эпидемиолог не согласился с Минздравом и разрешил россиянам ходить в гости и на шашлыки

13-06-2020, 17:26

Врач растолковал, сколько можно загорать на солнце и купаться в море

12-06-2020, 23:55

В ФОМС объяснили порядок госпитализации при коронавирусе

12-06-2020, 19:45

США хочет перенять опыт СССР для борьбы с коронавирусом

12-06-2020, 18:56

Ученые назвали сроки окончания пандемии в России

12-06-2020, 15:52

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

12-06-2020, 14:25

Эффективность снятия карантина в России оценил итальянский вирусолог

12-06-2020, 11:41

Минздрав назвал опасные препараты для профилактики коронавируса

12-06-2020, 08:22

Ученые рассказали, можно ли распознать кашель больного и здорового человека

11-06-2020, 17:23

Учет смертности от коронавируса в мире могут пересмотреть

11-06-2020, 15:24

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

11-06-2020, 12:29

Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

11-06-2020, 12:00

Ученые рассказали о пользе ношения масок для профилактики Covid-19

11-06-2020, 09:19

Главврач больницы Боткина Гусев предостерег от самолечения при коронавирусе

11-06-2020, 08:26

Главврач Коммунарки Проценко прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

11-06-2020, 00:02

России предрекли снижение смертности от неинфекционных заболеваний

10-06-2020, 17:12

Вирусолог объяснил, когда снизится распространение коронавируса в России

10-06-2020, 15:19

В Роскачестве рассказали, как похудеть после карантина

9-06-2020, 19:19

Коронавирус вызвал проблемы с иммунитетом у россиян

9-06-2020, 15:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров