После перенесенного коронавируса легким необходимо длительное восстановление

Сегодня, 12:52

Александр Зуев

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После перенесенного коронавируса легким необходимо длительное восстановление
Пневмония

Сегодня многим известно, что COVID-19 прежде всего затрудняет работу дыхательной системы человека и поражает его легкие.

Профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко считает, что на восстановление легких переболевших коронавирусом людей может понадобиться немало времени.

Как он отмечает, после перенесенного коронавируса в легких происходят фиброзные изменения, которые требуют длительного восстановления. Он также упоминает, что легкие пациентов, переболевших свиным гриппом около десяти лет назад, восстанавливались очень долго, а у некоторых они не восстановились до сих пор. Вместе с тем доктор подчеркнул, что легочные ткани способны сами восстанавливаться со временем, но сроки зависят от индивидуальных особенностей организма человека, пишет Комсомольская правда.

Ранее шведские врачи предложили лечить повреждения легочной ткани стволовыми клетками. Эксперты отмечают, что стволовые клетки могут предотвратить реакцию иммунной системы, которая может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС). При этом состоянии легкие перестают насыщать кровь кислородом. К слову, британские ученые выяснили, что белок, помогающий иммунитету бороться с вирусами, тормозит восстановление легких.

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