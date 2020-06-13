После перенесенного коронавируса легким необходимо длительное восстановление

Сегодня многим известно, что COVID-19 прежде всего затрудняет работу дыхательной системы человека и поражает его легкие.

Профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко считает, что на восстановление легких переболевших коронавирусом людей может понадобиться немало времени.

Как он отмечает, после перенесенного коронавируса в легких происходят фиброзные изменения, которые требуют длительного восстановления. Он также упоминает, что легкие пациентов, переболевших свиным гриппом около десяти лет назад, восстанавливались очень долго, а у некоторых они не восстановились до сих пор. Вместе с тем доктор подчеркнул, что легочные ткани способны сами восстанавливаться со временем, но сроки зависят от индивидуальных особенностей организма человека, пишет Комсомольская правда .

Ранее шведские врачи предложили лечить повреждения легочной ткани стволовыми клетками. Эксперты отмечают, что стволовые клетки могут предотвратить реакцию иммунной системы, которая может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС). При этом состоянии легкие перестают насыщать кровь кислородом. К слову, британские ученые выяснили, что белок, помогающий иммунитету бороться с вирусами, тормозит восстановление легких.