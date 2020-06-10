Минздрав назвал опасные препараты для профилактики коронавируса

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Минздрав назвал опасные препараты для профилактики коронавируса
Таблетки

Минздрав перечислил, какие препараты нельзя употреблять для профилактики коронавирусной инфекции. Глава ведомства Михаил Мурашко обозначил для россиян те препараты, употребление которых в целях профилактики коронавируса является крайне нежелательным и опасным. Так, к этим лекарствам относятся антималярийные препараты.

По мнению Мурашко, этот спектр лекарств вызывает аллергические реакции, может спровоцировать проблемы в сердечно-сосудистой системе, да и по большому счету - у них немало побочных эффектов. Стоит отметить, что данные лекарства отпускаются в аптеках лишь по рецепту врача.

Напомним, в конце весны Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина - антималярийного препарата, которым врачи лечили COVID-19. Исследования показали, что гидроксихлорохин лишь увеличивает смертность от инфекции.

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