Ученые рассказали, можно ли распознать кашель больного и здорового человека

Как известно, человек кашляет не только потому, что болен. Зачастую любой из нас может просто поперхнуться. Кашель - один из симптомов простудных и вирусный заболеваний. Способность распознавать недуг по одному симптому может стать полезным навыком.

Как показало новое исследование, на самом деле люди, если они далеки от медицины, не могут услышать в этом разницу.

Психолог Ник Михалак из Мичиганского университета в Анн-Арборе объяснил, что человек борется с болезнью инстинктивно. Так, от кашляющего все стараются держаться подальше, и многие не задумываются над тем, здоров он или болен.

Михалак и его коллеги провели эксперимент. Они дали послушать записи кашля больных и здоровых людей 200 добровольцам. Участники исследования отвечали уверенно, но наугад. В свою очередь ученый утверждает, что на самом деле у больного и здорового человека кашель действительно звучит по-разному, однако ухо не может уловить различия между ними, пишет Популярная механика . В связи с этим психолог предположил, что, возможно, людям важно не только слышать, но видеть кашляющего человека.