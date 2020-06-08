Учет смертности от коронавируса в мире могут пересмотреть

Показатели уровня смертности от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, в ближайшее время изменятся во многих странах. В этом убеждена глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Она уточнила, что ВОЗ ждет пересмотра уровня ковид-смертности во многих странах.

«Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей», - приводит ее слова «Москва24».

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан добавил, что в ВОЗ считают, что уровень смертности от коронавируса в России довольно низкий. Однако он может объясняться не сокрытием статистики, как написали некоторые зарубежные СМИ, а большим количеством сделанных тестов.

Райан считает сейчас важным, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от коронавирусной инфекции. Заметим, что ВОЗ были разработаны и разосланы странам стандартные рекомендации по сертификации смертей в случае COVID-19.