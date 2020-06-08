Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Российский препарат авифавир уже начал поступать в отечественные больницы, сообщает газета «Известия ». Авифавир, или фавипиравир производства РФПИ и «ХимРар», планируется в июне поставить в объеме, достаточном для 60 тыс. курсов. Но при необходимости производство этого препарата может быть увеличено до 2 млн курсов в год.

Авифавир уже поставляется в клиники и фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Кировской областей, Татарстана и Екатеринбурга. Стоит отметить, что пока авифавир является одним из двух зарегистрированных в мире препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Ранее он использовался для лечения лихорадки Эбола. Минздрав РФ зарегистрировал его в мае.

В ведомстве сообщили, что авифаир в России будут выдавать бесплатно пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В свободную продажу этот препарат не поступает. РФПИ ранее предупредил о том, что мошенники активно начали распространять в Сети предложения о продаже фавипиравира. Но это на самом деле плацебо, а не лекарство.