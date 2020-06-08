Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Сегодня, 12:29

Анна Лисова

0

Image 16+
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Российский препарат авифавир

Российский препарат авифавир уже начал поступать в отечественные больницы, сообщает газета «Известия». Авифавир, или фавипиравир производства РФПИ и «ХимРар», планируется в июне поставить в объеме, достаточном для 60 тыс. курсов. Но при необходимости производство этого препарата может быть увеличено до 2 млн курсов в год.

Авифавир уже поставляется в клиники и фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Кировской областей, Татарстана и Екатеринбурга. Стоит отметить, что пока авифавир является одним из двух зарегистрированных в мире препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Ранее он использовался для лечения лихорадки Эбола. Минздрав РФ зарегистрировал его в мае.

В ведомстве сообщили, что авифаир в России будут выдавать бесплатно пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В свободную продажу этот препарат не поступает. РФПИ ранее предупредил о том, что мошенники активно начали распространять в Сети предложения о продаже фавипиравира. Но это на самом деле плацебо, а не лекарство.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Влияние жары и солнца на коронавирус сильно переоценили

8-06-2020, 18:00

Минздрав вводит нормы времени посещения врачей

8-06-2020, 17:02

Врач Абаева рассказала, в каком возрасте лучше рожать первенца

8-06-2020, 12:43

Ученые обнаружили у человека «зону сжигания жира»

7-06-2020, 08:51

В мире ускорились темпы распространения коронавируса

6-06-2020, 10:13

Опубликованы актуальные данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня

6-06-2020, 10:03

Популярный препарат для лечения желудка избавил пациентов от коронавируса

5-06-2020, 23:36

Врачи обнаружили связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

5-06-2020, 09:02

На строительстве ГЭС в Карелии коронавирусом заразились 49 человек

4-06-2020, 10:29

Бортпроводники дали рекомендации пассажирам, путешествующим в период пандемии

4-06-2020, 09:23

В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

3-06-2020, 15:52

Мясников рассказал, как бороться с перепадами давления

3-06-2020, 14:33

Доктор Комаровский предрек еще одну эпидемию после коронавируса

3-06-2020, 08:39

В Минздраве рассказали, при каком условии россияне вернутся к привычной жизни

2-06-2020, 22:43

Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

2-06-2020, 10:49

«Росатом» разработал уникальный способ борьбы с коронавирусом

2-06-2020, 09:13

Роспотребнадзор: острый этап пандемии в РФ пройден

1-06-2020, 18:50

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

1-06-2020, 09:42

В России разрешили не носить маски на пляжах

31-05-2020, 22:43

Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

31-05-2020, 16:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров