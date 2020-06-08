Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

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Анна Лисова

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Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Эпидемия коронавируса

Врачи из Южной Кореи рассказали, какие факторы повышают риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости. Проанализировав течение болезни пациентов госпиталя в Тэгу, они выяснили, при каких факторах развивается тяжелая форма COVID-19. Всего было изучено состояние 110 пациентов за период с 19 февраля по 15 апреля. Тяжелые осложнения возникли у 23 человек.

Оказалось, что ухудшают ход течения коронавирусной инфекции лихорадка, диабет, низкий уровень насыщения крови кислородом и проблемы с сердцем. По словам авторов исследования, зачастую такие показатели бывают у пациентов пожилого возраста. У них часто уже есть хронические заболевания, что ухудшает в целом прогноз при заражении коронавирусом. Зная о группах риска, уверены исследователи, можно более точно выделять тех пациентов, у которых выше вероятность развития осложнений от COVID-19.

Напомним, официально первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, был зафиксирован в конце декабря минувшего года. На сегодняшний день коронавирусную инфекцию выявили уже у более чем 7 млн человек, при этом официально сообщается о 408 тыс. жертвах коронавируса по всему миру.

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