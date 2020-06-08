Ученые рассказали о пользе ношения масок для профилактики Covid-19

Ученые университетов Кембриджа и Гринвича заявили о том, что тотальное использование защитных масок позволит снизить уровень передачи коронавирусной инфекции. Если сочетать эту меру с «социальным дистанцированием», то, по мнению исследователей, удастся избежать новых волн пандемии. Об этом они рассказали в статье, размещенной на Proceedings of the Royal Society A.

На осень многие эксперты прогнозируют новые вспышки SARS-CoV-2. И сейчас немало ученых пытаются разработать методы защиты от новых масштабных вспышек. Британские ученые считают, что даже самодельные маски в состоянии значительно снизить скорость передачи. Важно, чтобы их носило достаточное количество людей в общественных местах.

«Наши расчеты подтверждают необходимость немедленного и повсеместного использования масок в обществе», — заявил исследователь Ричарда Штутта из Кембриджа.

До момента, пока будет найдена вакцина против COVID-19, ученые предлагают ввести обязательное ношение масок, а также добиться того, чтобы люди максимально соблюдали правила «социального дистанцирования». Это позволит вести борьбу с пандемией приемлемым для экономики способом. По словам авторов исследования, при постоянном ношении масок снижается количество случаев передачи инфекции от зараженного человека случайным лицам.

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией коронавируса. В ВОЗ считают, что ношение тканевых масок в общественных местах поможет снизить риск распространение коронавируса.