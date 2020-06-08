Главврач больницы Боткина Гусев предостерег от самолечения при коронавирусе

Коронавирусную инфекцию важно лечить исключительно под наблюдением врача, заявил главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Он объяснил, чем опасно самолечение при коронавирусе, а также рассказал, почему нельзя самостоятельно принимать противомалярийные препараты, передает «Фонтанка».
Он отметил, что даже у легкой формы течения коронавирусной инфекции проявления могут быть разными. Если наблюдается кратковременное повышение температуры, легкий кашель и больше нет никаких симптомов, то действительно такое течение болезни не вызывает опасений. Но даже при легкой форме температура может подниматься до 38 градусов, а если будут замечены на КТ поражения легких, то лечение будет другим.
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