Главврач больницы Боткина Гусев предостерег от самолечения при коронавирусе

Сегодня, 08:26

Анна Лисова

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Главврач больницы Боткина Гусев предостерег от самолечения при коронавирусе
Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев

Коронавирусную инфекцию важно лечить исключительно под наблюдением врача, заявил главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Он объяснил, чем опасно самолечение при коронавирусе, а также рассказал, почему нельзя самостоятельно принимать противомалярийные препараты, передает «Фонтанка».

«Даже тот пациент, который находится на амбулаторном лечении, должен вызвать врача, потому что есть очень много особенностей. Действительно широко применяется гидроксихлорохин, препарат неплохо себя зарекомендовал, но есть особенности, которые связаны с возрастом, сопутствующей сердечной патологией, поэтому всем подряд этот препарат назначать нельзя», — подчеркнул Гусев.

Он отметил, что даже у легкой формы течения коронавирусной инфекции проявления могут быть разными. Если наблюдается кратковременное повышение температуры, легкий кашель и больше нет никаких симптомов, то действительно такое течение болезни не вызывает опасений. Но даже при легкой форме температура может подниматься до 38 градусов, а если будут замечены на КТ поражения легких, то лечение будет другим.

«Это все нужно учитывать. Все-таки терапию должен назначать врач», — подчеркнул Гусев.
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