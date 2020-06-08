Главврач Коммунарки Проценко прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионы России отправились 6 бригад высококвалифицированных медицинских специалистов. Среди них 40 врачей из ведущих московских больниц. В каждой бригаде по 5-9 медработников.

Медики поехали в Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию — Аланию, Забайкальский край, Владимир и Псков. В Дагестан уже приехала бригада во главе с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко. Сотрудники ГБУЗ «Городской клинической больницы No 40» будут оказывать помощь местным медикам в противодействии коронавирусу.

Новые бригады приехали на смену врачам, которые сейчас находятся в рабочей командировке в названных регионах страны.

Медицинские бригады обеспечены всем необходимым для работы, в том числе СИЗ. В медицинские учреждения регионов России доставлены необходимые лекарственные препараты, защитные костюмы, экспресс-тесты на коронавирус, а также медицинское оборудование.

Московские врачи будут передавать свой опыт в борьбе с коронавирусом местным медикам. Они также расскажут медработникам о перепрофилировании больниц для работы в условиях коронавируса.

Проценко считает накопленный столичными специалистами опыт в борьбе с инфекцией очень ценным. Он утверждает, что этим опытом необходимо делиться с коллегами. Со слов специалиста, в Москве наблюдается снижение уровня заболеваемости и смертности, и эту заслугу он приписывает медработникам. Сам Денис Проценко считается «символом борьбы с коронавирусом» в России, поскольку сам переболел инфекцией, но продолжал работать в изолированном кабинете даже во время болезни.