Главврач Коммунарки Проценко прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Сегодня, 00:02

Анна Морозова

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Главврач Коммунарки Проценко прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионы России отправились 6 бригад высококвалифицированных медицинских специалистов. Среди них 40 врачей из ведущих московских больниц. В каждой бригаде по 5-9 медработников.

Медики поехали в Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию — Аланию, Забайкальский край, Владимир и Псков. В Дагестан уже  приехала бригада во главе с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко. Сотрудники ГБУЗ «Городской клинической больницы No 40» будут оказывать помощь местным медикам в противодействии коронавирусу.

Новые бригады приехали на смену врачам, которые сейчас находятся в рабочей командировке в названных регионах страны.

Медицинские бригады обеспечены всем необходимым для работы, в том числе СИЗ. В медицинские учреждения регионов России доставлены необходимые лекарственные препараты, защитные костюмы, экспресс-тесты на коронавирус, а также медицинское оборудование.

Московские врачи будут передавать свой опыт в борьбе с коронавирусом местным медикам. Они также расскажут медработникам о перепрофилировании больниц для работы в условиях коронавируса.

Проценко считает накопленный столичными специалистами опыт в борьбе с инфекцией очень ценным. Он утверждает, что этим опытом необходимо делиться с коллегами. Со слов специалиста, в Москве наблюдается снижение уровня заболеваемости и смертности, и эту заслугу он приписывает медработникам. Сам Денис Проценко считается «символом борьбы с коронавирусом» в России, поскольку сам переболел инфекцией, но продолжал работать в изолированном кабинете даже во время болезни.

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