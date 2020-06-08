России предрекли снижение смертности от неинфекционных заболеваний

В России одной из важных задач является увеличение продолжительности жизни.

Внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина предсказала, что к 2030 году в России может произойти снижение смертности от неинфекционных заболеваний. По ее словам, это может произойти благодаря эффективным мерам в области укрепления общественного здоровья в рамках нацпроекта «Демография».

Как заметила эксперт, в прошлом году распространенность курения среди россиян уже снизилась на 24 %. Также благодаря антиалкогольной политике увеличились акцизы на спиртные напитки. В связи с этим в первом квартале этого года сократился рост продаж алкоголя. По мнению специалиста, комплекс мер, направленных на снижение доступности алкогольной и табачной продукции можно назвать одним из основных успехов в данной сфере. В этом году важной задачей является приравнивание электронных сигарет к обычным сигаретам, пишет Будущее России. Национальные проекты .

Драпкина также сказала, что в условиях изоляции появилась тенденция заботы о своем здоровье. В период карантина россияне старались вести более здоровый образ жизни, добавила врач.

Надо сказать, что одной из целей нацпроекта «Демография» является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни. Нацпроект также направлен на снижение уровня смертности населения и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья.