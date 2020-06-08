России предрекли снижение смертности от неинфекционных заболеваний

Сегодня, 17:12

Александр Зуев

0

Image 16+
России предрекли снижение смертности от неинфекционных заболеваний

В России одной из важных задач является увеличение продолжительности жизни.

Внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина предсказала, что к 2030 году в России может произойти снижение смертности от неинфекционных заболеваний. По ее словам, это может произойти благодаря эффективным мерам в области укрепления общественного здоровья в рамках нацпроекта «Демография».

Как заметила эксперт, в прошлом году распространенность курения среди россиян уже снизилась на 24 %. Также благодаря антиалкогольной политике увеличились акцизы на спиртные напитки. В связи с этим в первом квартале этого года сократился рост продаж алкоголя. По мнению специалиста, комплекс мер, направленных на снижение доступности алкогольной и табачной продукции можно назвать одним из основных успехов в данной сфере. В этом году важной задачей является приравнивание электронных сигарет к обычным сигаретам, пишет Будущее России. Национальные проекты.

Драпкина также сказала, что в условиях изоляции появилась тенденция заботы о своем здоровье. В период карантина россияне старались вести более здоровый образ жизни, добавила врач.

Надо сказать, что одной из целей нацпроекта «Демография» является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни. Нацпроект также направлен на снижение уровня смертности населения и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Влияние жары и солнца на коронавирус сильно переоценили

8-06-2020, 18:00

Минздрав вводит нормы времени посещения врачей

8-06-2020, 17:02

Врач Абаева рассказала, в каком возрасте лучше рожать первенца

8-06-2020, 12:43

Ученые обнаружили у человека «зону сжигания жира»

7-06-2020, 08:51

В мире ускорились темпы распространения коронавируса

6-06-2020, 10:13

Опубликованы актуальные данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня

6-06-2020, 10:03

Популярный препарат для лечения желудка избавил пациентов от коронавируса

5-06-2020, 23:36

Врачи обнаружили связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

5-06-2020, 09:02

На строительстве ГЭС в Карелии коронавирусом заразились 49 человек

4-06-2020, 10:29

Бортпроводники дали рекомендации пассажирам, путешествующим в период пандемии

4-06-2020, 09:23

В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

3-06-2020, 15:52

Мясников рассказал, как бороться с перепадами давления

3-06-2020, 14:33

Доктор Комаровский предрек еще одну эпидемию после коронавируса

3-06-2020, 08:39

В Минздраве рассказали, при каком условии россияне вернутся к привычной жизни

2-06-2020, 22:43

Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

2-06-2020, 10:49

«Росатом» разработал уникальный способ борьбы с коронавирусом

2-06-2020, 09:13

Роспотребнадзор: острый этап пандемии в РФ пройден

1-06-2020, 18:50

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

1-06-2020, 09:42

В России разрешили не носить маски на пляжах

31-05-2020, 22:43

Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

31-05-2020, 16:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров