Вирусолог объяснил, когда снизится распространение коронавируса в России

Вирусолог объяснил, когда в России можно ожидать спада распространения коронавирусной инфекции и от чего зависят эти сроки.

По предположению Анатолия Альштейна, доктора медицинских наук, профессора и вирусолога, состояние плато, когда кривая заболеваемости коронавирусом практически не меняется, продлится еще примерно месяц. А затем постепенно станет идти на спад. По его словам, у нас в стране по сравнению с Европой распространение болезни происходит медленнее. Однако и "коронавирусных" смертей меньше.

«Я думаю, что все-таки не меньше месяца понадобится, чтобы добиться отчетливого снижения заболеваемости», — отметил Альштейн.

Длительное российское плато по заболеваемости профессор объясняет некачественным карантином: многие не в полной мере соблюдали противоэпидемические меры. Поэтому, чтобы распространение коронавируса снижалось, необходимо даже сейчас, после снятия некоторых ограничений, соблюдать все меры профилактики.

«Нужны и маски, и перчатки, и самоизоляция, нужно дистанцирование обязательно. Те, кто могут быть на самоизоляции, должны остаться на самоизоляции, те, кто могут работать удаленно, тоже должны продолжать такую работу», — подчеркнул вирусолог.

Несколькими днями ранее ВОЗ заявила о том, что Россия вышла на "коронавирусное" плато. При этом россиян много тестируют, "и это здорово", отметила в своем заявлении представитель ВОЗ Маргарет Харрис.