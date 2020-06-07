В Роскачестве рассказали, как похудеть после карантина

Сегодня, 19:19

Александр Зуев

0

Image 16+
В Роскачестве рассказали, как похудеть после карантина

Специалисты «Роскачества» рассказали, как похудеть после длительного карантина. Как известно, находясь в самоизоляции, многие набрали лишний вес из-за отсутствия физической нагрузки. И теперь они хотят быстро избавиться от ненужного груза.

В этой связи специалисты напоминают о необходимости выпивать в день индивидуальную норму воды - 30 мл на один килограмм веса. При этом воду следует пить медленно, чтобы она проходила в клетки. Ферменты, участвующие в метаболизме, работают в вязкости, поэтому без воды все усилия в соблюдении любой диеты будут напрасны, говорят эксперты. Роскачество также рекомендует съедать каждый день три порции овощей и две порции фруктов.

Как говорят эксперты, для похудения следует сократить количество потребляемых калорий на 15–30%. Также они советуют завтракать в течение первого часа после пробуждения, соблюдать промежуток между приемами пищи в 3,5-4 часа и ужинать за 3-4 часа до сна, пишет Будущее России. Национальные проекты.

Как подчеркивают в Роскачестве, половина тарелки должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, еще четверть - медленные углеводы, а быстрые углеводы надо исключить из рациона.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Влияние жары и солнца на коронавирус сильно переоценили

Вчера, 18:00

Минздрав вводит нормы времени посещения врачей

Вчера, 17:02

Врач Абаева рассказала, в каком возрасте лучше рожать первенца

Вчера, 12:43

Ученые обнаружили у человека «зону сжигания жира»

7-06-2020, 08:51

В мире ускорились темпы распространения коронавируса

6-06-2020, 10:13

Опубликованы актуальные данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня

6-06-2020, 10:03

Популярный препарат для лечения желудка избавил пациентов от коронавируса

5-06-2020, 23:36

Врачи обнаружили связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

5-06-2020, 09:02

На строительстве ГЭС в Карелии коронавирусом заразились 49 человек

4-06-2020, 10:29

Бортпроводники дали рекомендации пассажирам, путешествующим в период пандемии

4-06-2020, 09:23

В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

3-06-2020, 15:52

Мясников рассказал, как бороться с перепадами давления

3-06-2020, 14:33

Доктор Комаровский предрек еще одну эпидемию после коронавируса

3-06-2020, 08:39

В Минздраве рассказали, при каком условии россияне вернутся к привычной жизни

2-06-2020, 22:43

Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

2-06-2020, 10:49

«Росатом» разработал уникальный способ борьбы с коронавирусом

2-06-2020, 09:13

Роспотребнадзор: острый этап пандемии в РФ пройден

1-06-2020, 18:50

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

1-06-2020, 09:42

В России разрешили не носить маски на пляжах

31-05-2020, 22:43

Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

31-05-2020, 16:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров