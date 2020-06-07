В Роскачестве рассказали, как похудеть после карантина

Специалисты «Роскачества» рассказали, как похудеть после длительного карантина. Как известно, находясь в самоизоляции, многие набрали лишний вес из-за отсутствия физической нагрузки. И теперь они хотят быстро избавиться от ненужного груза.

В этой связи специалисты напоминают о необходимости выпивать в день индивидуальную норму воды - 30 мл на один килограмм веса. При этом воду следует пить медленно, чтобы она проходила в клетки. Ферменты, участвующие в метаболизме, работают в вязкости, поэтому без воды все усилия в соблюдении любой диеты будут напрасны, говорят эксперты. Роскачество также рекомендует съедать каждый день три порции овощей и две порции фруктов.

Как говорят эксперты, для похудения следует сократить количество потребляемых калорий на 15–30%. Также они советуют завтракать в течение первого часа после пробуждения, соблюдать промежуток между приемами пищи в 3,5-4 часа и ужинать за 3-4 часа до сна, пишет Будущее России. Национальные проекты .

Как подчеркивают в Роскачестве, половина тарелки должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, еще четверть - медленные углеводы, а быстрые углеводы надо исключить из рациона.