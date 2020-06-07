Коронавирус вызвал проблемы с иммунитетом у россиян

Пандемия коронавируса может спровоцировать ухудшение ситуации и по другим инфекционным заболеваниям. Директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин считает, что коронавирусная инфекция повышает восприимчивость к другим заболеваниям, передает Интерфакс . По его мнению, коронавирус негативно сказывается на работе иммунной системы. Поэтому у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, даже обычная простуда может в дальнейшем протекать долго и вызывать различные осложнения.

«В результате иммунодефицита, образовавшегося у людей из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая», - объяснил Чучалин.

Поэтому уже сейчас многие врачи задаются вопросом, как будет проходить следующий осенне-зимний период. Ведь ожидается не только вторая волна коронавирусной эпидемии, но и может прийти сезонный грипп. Также опасность коронавируса в том, что он повреждает внутренние стенки сосудов. Это становится причиной образования тромбов, что ухудшает работу сердца и головного мозга. Поэтому Чучалин намерен собрать ученых, чтобы сформировать рекомендации для россиян, которые бы подготовили их к следующему осенне-зимнему сезону.