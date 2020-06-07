Врач оценил вероятность последующих волн коронавируса

Сегодня, 14:31

Александр Зуев

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Врач оценил вероятность последующих волн коронавируса

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков считает, что третья и другие волны коронавируса будут менее заметны, если сейчас правильно бороться с распространением инфекции. По его словам, вторая волна накроет Россию в декабре, но в следующий раз вирус будет менее агрессивным.

Беленков обратил внимание, что около 60% москвичей не носят маски. В этой связи он отметил, что до вакцинации следует сохранить масочный режим. Эксперт также предположил, что вакцинация начнется в августе, пишет РИА Новости.

Отметим, что по состоянию на 9 июня в России зарегистрировано 485 253 случая коронавируса. Всего скончались 6 142 пациента, выздоровели 242 397 человек.

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