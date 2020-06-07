Ученые: использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее

Сегодня, 10:07

Анна Лисова

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Ученые: использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее
Использование интернета в пожилом возрасте

Ученые из Швейцарии заявили, что использование интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее. О своем исследовании они рассказали на страницах издания Scientific Reports. В ходе эксперимента, в котором изначально принимали участие 3080 человек со средним возрастом в 80 лет, исследователи из Университета Женевы выяснили, что интернет улучшает когнитивные функции мужчин.

Исследование длилось около 6 лет. Ученые на первом этапе провели когнитивный тест. Потом они опросили добровольцев, узнав, как часто они используют интернет. По шкале от 0 до 4 добровольцы сообщили, сколько времени они проводят в Сети. «0» ставили те, кто не пользуется интернетом вообще, «4» ставили те, кто проводил в Сети каждый день более 3-х часов. Также ученые собрали данные об образовании и работе добровольцев, выяснили, занимаются ли они умственным трудом.

Чтобы проверить когнитивные функции, ученые попросили добровольцев пройти тест, в в котором нужно как можно быстрее и без ошибок соединить 25 точек между собой в порядке возрастания. Участников эксперимента также попросили соединить числа от одного до 13 и буквы от А до Л в порядке возрастания и алфавитном порядке, чередуя цифры и буквы. Этот же тест добровольцы прошли через шесть лет. К этому времени в живых осталось около 900 человек, которые были задействованы в первом этапе тестирования.

Оказалось, что чем чаще пожилой человек пользуется интернетом, тем легче ему проходить тест в сравнении с его сверстниками. Особо явно это прослеживалось у мужчин.

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