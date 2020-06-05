Влияние жары и солнца на коронавирус сильно переоценили

Довольно прохладной весной все с нетерпением ждали лета с жарой и солнцем, веря в то, что они смогут победить коварный коронавирус. Однако силы этих стихий люди явно переоценили.

Издание Интерфакс опубликовало интервью академика РАН, заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова, Виталия Зверева. Ученый уверен, что летнее тепло не способно уменьшить активность "короны", ведь ультрафиолет губителен только на улице и сможет обеззаразить лишь уличные поверхности.

Академик отметил, что в южных странах, например, в Бразилии, инфекция, несмотря на очень теплую погоду, интенсивно распространяется. Более того, Бразилия заняла 2-е место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Зверев отмечает, что в помещениях, где отсутствуют ультрафиолетовые лучи, коронавирус продолжает жить. И рекомендует для избежания заражения соблюдать уже знакомую социальную дистанцию, поскольку заражение происходит, как правило, воздушно-капельным путем.

Напомним, мысль о том, что летняя жара уничтожит COVID-19 муссировалась многими, в том числе и Дональдом Трампом, и Геннадием Онищенко, и сотрудниками Роспотребнадзора.