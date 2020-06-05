Минздрав вводит нормы времени посещения врачей

Сегодня, 17:02

Ольга Громова

0

Image 16+
Минздрав вводит нормы времени посещения врачей

Министерство здравоохранения России уточнило нормативы времени приема одного пациента профильными врачами в амбулаторном звене. В ведомстве надеются, что это поможет прогнозировать системе ОМС потребность больниц в специалистах.

Документ, подготовленный по поручению правительства, уже опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. В соответствии с ним, Минздрав предлагает выделить на посещение таких врачей, как гематолог и инфекционист, 20 минут. Время посещения онколога — 23 минуты, хирурга и пульмонолога — 26 минут, фтизиатра — 35 минут.

На заполнение документации медику будет отводиться 40 процентов времени приема, а в случае если он профилактический, норма сокращается от 10 до 40 процентов.

Мнздрав совершенствованием норм труда занимается еще с 2012 года, пишет «Коммерсант». В ведомстве уже высчитали определенное время для приема таких специалистов, как терапевты, стоматологи, кардиологи и другие. Нормы, как утверждают в ведомстве, формировались после исследований временных затрат. Тем не менее об эффективности такого подхода пока говорить не приходится, так как времени недостаточно и врачам, и пациентам.

Советник главы Научно-исследовательского финансового института при Минфине Николай Авксентьев считает, что в отсутствие формальной методики установления нормативов объемов помощи для программы госгарантий оценить ее не представляется возможным.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врачи обнаружили связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

5-06-2020, 09:02

На строительстве ГЭС в Карелии коронавирусом заразились 49 человек

4-06-2020, 10:29

Бортпроводники дали рекомендации пассажирам, путешествующим в период пандемии

4-06-2020, 09:23

В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

3-06-2020, 15:52

Мясников рассказал, как бороться с перепадами давления

3-06-2020, 14:33

Доктор Комаровский предрек еще одну эпидемию после коронавируса

3-06-2020, 08:39

В Минздраве рассказали, при каком условии россияне вернутся к привычной жизни

2-06-2020, 22:43

Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

2-06-2020, 10:49

«Росатом» разработал уникальный способ борьбы с коронавирусом

2-06-2020, 09:13

Роспотребнадзор: острый этап пандемии в РФ пройден

1-06-2020, 18:50

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

1-06-2020, 09:42

В России разрешили не носить маски на пляжах

31-05-2020, 22:43

Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

31-05-2020, 16:35

Нарколог рассказал, что нужно для борьбы с никотиновой зависимостью

31-05-2020, 15:12

Минздрав предложил новые нормы времени на посещение врачей

30-05-2020, 23:51

Попова сообщила, что человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

30-05-2020, 20:46

Смертельно опасный синдром может развиться у детей из-за коронавируса

30-05-2020, 17:39

Названы внешние признаки проблем со здоровьем

30-05-2020, 17:13

Врач спрогнозировала силу второй волны коронавируса

30-05-2020, 16:06

В Китае назвали новую версию источника вспышки коронавируса

30-05-2020, 09:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров