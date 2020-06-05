Минздрав вводит нормы времени посещения врачей

Министерство здравоохранения России уточнило нормативы времени приема одного пациента профильными врачами в амбулаторном звене. В ведомстве надеются, что это поможет прогнозировать системе ОМС потребность больниц в специалистах.

Документ, подготовленный по поручению правительства, уже опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. В соответствии с ним, Минздрав предлагает выделить на посещение таких врачей, как гематолог и инфекционист, 20 минут. Время посещения онколога — 23 минуты, хирурга и пульмонолога — 26 минут, фтизиатра — 35 минут.

На заполнение документации медику будет отводиться 40 процентов времени приема, а в случае если он профилактический, норма сокращается от 10 до 40 процентов.

Мнздрав совершенствованием норм труда занимается еще с 2012 года, пишет «Коммерсант». В ведомстве уже высчитали определенное время для приема таких специалистов, как терапевты, стоматологи, кардиологи и другие. Нормы, как утверждают в ведомстве, формировались после исследований временных затрат. Тем не менее об эффективности такого подхода пока говорить не приходится, так как времени недостаточно и врачам, и пациентам.

Советник главы Научно-исследовательского финансового института при Минфине Николай Авксентьев считает, что в отсутствие формальной методики установления нормативов объемов помощи для программы госгарантий оценить ее не представляется возможным.