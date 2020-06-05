Врач Абаева рассказала, в каком возрасте лучше рожать первенца

Сегодня, 12:43

Анна Морозова

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Врач Абаева рассказала, в каком возрасте лучше рожать первенца
Акушер-гинеколог России Лейла Адамян

Наиболее оптимальным возрастом женщины для первых родов является возраст до 35 лет. Об этом рассказала гинеколог Абаева в интервью радиостанции "Москва". Абаева подкрепила свою рекомендацию тем, что в возрасте до 35 лет у женщины хороший овариальный запас и еще нет генетических поломок.

При этом, оптимальная разница межу возрастом детей должна быть около двух лет, поскольку именно за такой временной период женский организм полностью восстанавливается после родов. Специалист отметила, что женщины, которые собираются рожать после сорока лет, рискуют как своим здоровьем, так и благополучием плода. Поэтому роды в этом возрасте и старше опасны.

«Лучше всего рожать в раннем репродуктивном периоде - до 35 лет. В это время у женщины большой запас фолликулов и минимальное количество, либо вовсе отсутствуют, генетические поломки. При родах после 40 лет возрастает угроза серьезных осложнений как для женщины, так и для ребенка. Кроме этого, при поздних родах повышается риск развития хромосомных аномалий у малыша», - говорит Абаева.

25 мая главный внештатный акушер-гинеколог России, профессор Лейла Адамян сообщила, что передача коронавируса от матери к ребенку во время беременности отсутствует.

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