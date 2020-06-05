Ученые обнаружили у человека «зону сжигания жира»

Проблема лишнего веса для многих остается главной преградой на пути к здоровью. Причин, по которым человек не может похудеть, бывает много. Но, как говорят эксперты, если подойди к похудению комплексно, соблюдая все рекомендации, то расстаться с лишними килограммами удастся, хотя и сделать это не всегда легко.

Ежегодно проводится множество исследований, целью которых является изучение работы организма человека. Ученые в одном из таких исследований выяснили, что лучше всего лишний жир сжигается, когда во время занятий в спортзале удается выйти на уровень в 60% от максимального ритма работы сердца.

По словам авторов этого исследования, при уровне повышения интенсивности спортивных нагрузок на 40-70% от самого большего количества кислорода, который человеческий организм может использовать во время тренировок, увеличивается число сжигания жиров и углеводов. Наиболее активно сжигается лишний жир, когда этот показатель находится в диапазоне 50-72%.

При этом у людей с хорошей физической подготовкой порог сжигания жира может оказаться выше, а у тех, кто страдает от лишнего веса, он может быть гораздо ниже вышеуказанного. Так, тренированный спортсмен при интенсивной тренировке может сбросить лишь 0,5 грамма жира в минуту, а у человека, который не занимался спортом, показатель будет гораздо больше.

Но для эффективного похудения, отмечают специалисты, важен комплексный подход. Поэтому необходимо не только заниматься спортом, но и правильно питаться, спать достаточное количество часов, а также следить за своим психологическим состоянием.