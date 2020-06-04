В мире ускорились темпы распространения коронавируса

Сегодня, 10:13

Анна Лисова

0

Image 16+
В мире ускорились темпы распространения коронавируса

Издание Daily Mail пишет об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции в мире. 

Так, если в первую неделю мая в мире ежедневно регистрировалось около 86 тыс. новых случаев инфицирования, то в  начале июня этот показатель подскочил до 114 тыс. Наибольший прирост сейчас наблюдается в странах Южной Америки, Индии и России. 

А вот смертность от COVID-19 начала идти на спад, что многие эксперты считают хорошим достижением. В сравнении с апрелем этот показатель улучшился примерно в два раза, передает Лента.Ру. 

Как ответил директор больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо, такая динамика может указывать на то, что вирус постепенно ослабевает. Он предположил. Что у новых пациентов количество патогенов ниже, чем у тех, кто заражался в начале пандемии. Но при этом Зангрильо подчеркнул, что лишь его теория, которая пока не имеет основательных научных подтверждений. 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врачи обнаружили связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

Вчера, 09:02

На строительстве ГЭС в Карелии коронавирусом заразились 49 человек

4-06-2020, 10:29

Бортпроводники дали рекомендации пассажирам, путешествующим в период пандемии

4-06-2020, 09:23

В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

3-06-2020, 15:52

Мясников рассказал, как бороться с перепадами давления

3-06-2020, 14:33

Доктор Комаровский предрек еще одну эпидемию после коронавируса

3-06-2020, 08:39

В Минздраве рассказали, при каком условии россияне вернутся к привычной жизни

2-06-2020, 22:43

Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

2-06-2020, 10:49

«Росатом» разработал уникальный способ борьбы с коронавирусом

2-06-2020, 09:13

Роспотребнадзор: острый этап пандемии в РФ пройден

1-06-2020, 18:50

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

1-06-2020, 09:42

В России разрешили не носить маски на пляжах

31-05-2020, 22:43

Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

31-05-2020, 16:35

Нарколог рассказал, что нужно для борьбы с никотиновой зависимостью

31-05-2020, 15:12

Минздрав предложил новые нормы времени на посещение врачей

30-05-2020, 23:51

Попова сообщила, что человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

30-05-2020, 20:46

Смертельно опасный синдром может развиться у детей из-за коронавируса

30-05-2020, 17:39

Названы внешние признаки проблем со здоровьем

30-05-2020, 17:13

Врач спрогнозировала силу второй волны коронавируса

30-05-2020, 16:06

В Китае назвали новую версию источника вспышки коронавируса

30-05-2020, 09:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров