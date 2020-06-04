В мире ускорились темпы распространения коронавируса

Издание Daily Mail пишет об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции в мире.

Так, если в первую неделю мая в мире ежедневно регистрировалось около 86 тыс. новых случаев инфицирования, то в начале июня этот показатель подскочил до 114 тыс. Наибольший прирост сейчас наблюдается в странах Южной Америки, Индии и России.

А вот смертность от COVID-19 начала идти на спад, что многие эксперты считают хорошим достижением. В сравнении с апрелем этот показатель улучшился примерно в два раза, передает Лента.Ру.

Как ответил директор больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо, такая динамика может указывать на то, что вирус постепенно ослабевает. Он предположил. Что у новых пациентов количество патогенов ниже, чем у тех, кто заражался в начале пандемии. Но при этом Зангрильо подчеркнул, что лишь его теория, которая пока не имеет основательных научных подтверждений.