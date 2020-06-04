Опубликованы актуальные данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня

По состоянию на утро 6 июня по всему миру число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией уже превысило 6,73 млн человек.

Случаи заражения выявлены в 188 стран. Информация об этом размещена на сайте проекта Университета Джона Хопкинса, передает Лента.Ру .

Сообщается уже о 6 734 591 человек. За сутки число случаев заражения за сутки выросло на 99,6 тыс. Всего за период пандемии уже скончались 394 887 пациентов, а выздоровели 2,75 миллиона человек выздоровели.

Наибольшее число зараженных сейчас в США, где выявлено 1,9 млн зараженных. Далее идет Бразилия, где SARS-CoV-2 заразились 614,9 тыс. В России же выявлено 449,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции. Также в пятерку лидеров входят сейчас Великобритания и Испания, где выявлено 284,7 тыс. и 241 тыс. случаев заражения.

Наибольшее число умерших от COVID-19 в США. Там это заболевание унесло жизни 109 143 человек. А самый высокий процент смертности сохраняется в европейских странах.

Если говорить о России, то в нашей стране за сутки выявлено 8 736 новых случаев инфицирования. Выздоровели уже более 212 тыс. человек, но при этом 5 528 пациентов скончались.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию из-за вспышки пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Впервые COVID-19 был выявлен в конце 2019 года в Китае.