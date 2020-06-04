Популярный препарат для лечения желудка избавил пациентов от коронавируса

Недорогое лекарственное средство для желудка оказало положительный лечебный эффект на пациентов с коронавирусной инфекцией. Специалисты доказали эффективность "желудочного" фамотидина в лечении коронавирусной инфекции. Правда, пока это касается лишь легкой и средней формы заболевания. Эксперимент был проведен на 10 добровольцах, зараженных "короной". Людей лечили и наблюдали за ними в течение 11 дней.

Так, отмечается, что все больные в первые пару дней приема препарата фамотидина почувствовали улучшение самочувствия. А полностью избавиться от COVID-19 удалось на 10-14 день. При этом по 80 мг лекарства больные принимали трижды в день. Однако, медики сходятся во мнении, что считать эти результаты полностью объективными нельзя, поскольку количество принявших в эксперименте людей было малым.