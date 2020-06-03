Эпидемия коронавируса может привести к всплеску венерических болезней

Эпидемия коронавируса может спровоцировать всплеск других сложных заболеваний, но при этом некоторые болезни на время будут менее активно распространяться, считают эксперты.

Так, грипп и другие респираторные инфекции некоторое время не будут столь интенсивными, поскольку меры профилактики, которые применяются при эпидемии коронавируса, помогают сдерживать и эти болезни. А вот венерические болезни могут стать более частыми.

Старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова рассказала «Известиям » о причинах того, что венерические заболевания могут стать более частыми.

Так, в связи с пандемией в ряде медучреждений были приостановлены услуги по лечению и профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП). И это одна из основных проблем, заявляют эксперты.

Из-за переориентации многих медицинских учреждений проблема распространения венерических заболеваний обострится, считает гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Ожогина. И этого сейчас опасаются дерматовенерологи по всему миру. Массовые сбои в области профилактики и лечения ИППП происходят на фоне эпидемии коронавируса.

В условиях дистанцирования и необходимости свести визиты в медучреждения к минимуму,врачи нередко назначали терапию дистанционно на основании общих симптомов. Понятно, что если речь идет о половых инфекциях, то такое лечение зачастую малоэффективно, а риск перехода заболеваний в хроническую форму очень высок.