Врачи обнаружили связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

Врачи больницы города Неймеген (Нидерланды) считают, что недостаток витамина К может быть одной из причин осложнений при коронавирусной инфекции.

Медики заметили, что у людей с низким уровнем витамина К чаще развиваются тяжелые последствия при коронавирусной инфекции. Они чаще попадали в реанимацию или умирали, передает РИА Новости .

Исследователи предполагают, что принимая витамин К, можно облегчить симптомы COVID-19. Но при этом важно учитывать, что витамин К противопоказан при некоторых болезнях. Так, его не могут принимать те люди, у которых тромбоз. Он противопоказан при приеме препаратов, которые разжижают кровь.

Витамин К необходим для синтезирования белка в тканях организма. Он также влияет на уровень коагуляции крови. В организм витамин К поступает с такими продуктами, как яйца, шпинат.