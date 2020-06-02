На строительстве ГЭС в Карелии коронавирусом заразились 49 человек

Сегодня, 10:29

Ольга Громова

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На строительстве ГЭС в Карелии коронавирусом заразились 49 человек

Сегодня, четвертого июня, будет проведена заключительная дезинфекция поселка вахтовиков в Карелии. Там среди рабочих, занятых на строительстве Белопорожской ГЭС в Кемском районе, вспыхнул очаг коронавируса. Эвакуация работников к этому моменту уже завершена. По последней информации, госпитализировано было 79 человек, однако коронавирус был подтвержден у 49 из них.

По данным «АиФ.Карелия», на текущий момент в центр для коронавирусных больных на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске отправлены 23 человека, в оборудованные отделения райбольниц Сегежи - 13, Костомукши – 10, Беломорска – 2 человека. Один вахтовик доставлен в Республиканскую инфекционную больницу. Еще 10 работников, у которых условно положительный тест на ковид-инфекцию, находятся в инфекционном отделении Пряжинской больницы.

Отмечается, что у 20 человек тест на коронавирус показал отрицательный результат. Однако в связи с тем, что симптомы ОРВИ наблюдаются и у них, эти люди находятся под пристальным наблюдением врачей Беломорской, Лоухской и Медвежьегорской ЦРБ.

Еще 170 человек, которые чувствуют себя нормально и у них нет признаков инфекции, размещены в обсерваторах, расположенных на территории пяти районов и в Петрозаводске. Десять человек отправлены на самоизоляцию - они проходят ее в поселке Кривой Порог Кемского района. Всего же в данный момент медикам приходится наблюдать за 286 людьми. При этом местонахождение еще четырех человек устанавливается.

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