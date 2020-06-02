Бортпроводники дали рекомендации пассажирам, путешествующим в период пандемии

Сегодня, 09:23

Александр Зуев

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Бортпроводники дали рекомендации пассажирам, путешествующим в период пандемии

Бортпроводники дали рекомендации пассажирам, путешествующим во время пандемии. Как они отметили, многие перевозчики убрали до 80-90% перелетов, поэтому рейсы могут быть загруженными. Но, по словам сотрудников авиакомпаний, есть некоторые хитрости, позволяющие летать в более комфортных условиях. Так как в выходные пассажиров, как правило, больше, следует выбирать для перелетов будние дни или авиакомпании, которые блокируют средние кресла для обеспечения дистанцирования.

Бортпроводники также советуют отложить перелет до времени, когда рейсов станет больше. Авиакомпании ожидают увеличения рейсов в июне на 40-60%, говорят бортпроводники и рекомендуют пассажирам немного подождать, пишет Lenta.ru.

Ранее бортпроводники раскрыли правду о переполненных самолетах. Речь идет о том, что авиакомпании не соблюдают правила дистанцирования, поэтому рейсы забронированы до предела.

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