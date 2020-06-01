В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа. Парламентарий поднял статистику по болезням и привел ее в ходе брифинга НСН. Видеоотчет появился на YouTube.
Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что грипп каждый год уносит жизни сотен тысяч человек.
Статистика по гриппу, которую привел Онищенко, ведется в странах, где проживает порядка 60 процентов населения земного шара. Что касается коронавируса, то можно руководствоваться данными, которые на своем онлайн-ресурсе приводит сайт Университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, ковидом на Земле заразились порядка 6,3 миллиона человек, скончались 380 тысяч.
Во время брифинга Онищенко также вспомнил о пандемии A/H1N1 в 2009 году. Свиной грипп, подчеркнул он, тогда на планете распространился гораздо быстрее, чем новый коронавирус. Однако поразить он успел намного меньше людей. Заразились свиным гриппом 1 млн 600 тысяч человек, а умерли порядка 280 тысяч, передает «Лента».
Напомним, пандемию коронавируса ВОЗ объявила 11 марта сего года. О вспышке заболевания впервые стало известно в декабре минувшего года. Новый коронавирус начал распространяться по миру из китайского Уханя.
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