В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

Сегодня, 15:52

Ольга Громова

0

Image 16+
В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа. Парламентарий поднял статистику по болезням и привел ее в ходе брифинга НСН. Видеоотчет появился на YouTube.

Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что грипп каждый год уносит жизни сотен тысяч человек.

«У нас в год заболевает гриппом где-то от 600 миллионов до 900 миллионов на планете, и умирают от 280 до 600 тысяч человек. Но мы такую бурную реакцию не даем», — заявил он.

Статистика по гриппу, которую привел Онищенко, ведется в странах, где проживает порядка 60 процентов населения земного шара. Что касается коронавируса, то можно руководствоваться данными, которые на своем онлайн-ресурсе приводит сайт Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, ковидом на Земле заразились порядка 6,3 миллиона человек, скончались 380 тысяч.

Во время брифинга Онищенко также вспомнил о пандемии A/H1N1 в 2009 году. Свиной грипп, подчеркнул он, тогда на планете распространился гораздо быстрее, чем новый коронавирус. Однако поразить он успел намного меньше людей. Заразились свиным гриппом 1 млн 600 тысяч человек, а умерли порядка 280 тысяч, передает «Лента».

Напомним, пандемию коронавируса ВОЗ объявила 11 марта сего года. О вспышке заболевания впервые стало известно в декабре минувшего года. Новый коронавирус начал распространяться по миру из китайского Уханя.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Минздраве рассказали, при каком условии россияне вернутся к привычной жизни

Вчера, 22:43

Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

Вчера, 10:49

«Росатом» разработал уникальный способ борьбы с коронавирусом

Вчера, 09:13

Роспотребнадзор: острый этап пандемии в РФ пройден

1-06-2020, 18:50

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

1-06-2020, 09:42

В России разрешили не носить маски на пляжах

31-05-2020, 22:43

Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

31-05-2020, 16:35

Нарколог рассказал, что нужно для борьбы с никотиновой зависимостью

31-05-2020, 15:12

Минздрав предложил новые нормы времени на посещение врачей

30-05-2020, 23:51

Попова сообщила, что человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

30-05-2020, 20:46

Смертельно опасный синдром может развиться у детей из-за коронавируса

30-05-2020, 17:39

Названы внешние признаки проблем со здоровьем

30-05-2020, 17:13

Врач спрогнозировала силу второй волны коронавируса

30-05-2020, 16:06

В Китае назвали новую версию источника вспышки коронавируса

30-05-2020, 09:02

Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из других регионов

28-05-2020, 19:22

Тканевые маски могут снизить риск заражения коронавирусом

28-05-2020, 17:20

Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 в море

28-05-2020, 14:25

Россиянам предсказали болезни из-за масок и перчаток

28-05-2020, 14:12

Коронавирус можно уничтожить за считанные минуты

28-05-2020, 13:18

Создан препарат от смертельной опухоли мозга

28-05-2020, 12:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров