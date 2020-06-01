В России сравнили смертность от коронавируса и гриппа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа. Парламентарий поднял статистику по болезням и привел ее в ходе брифинга НСН. Видеоотчет появился на YouTube.

Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что грипп каждый год уносит жизни сотен тысяч человек.

«У нас в год заболевает гриппом где-то от 600 миллионов до 900 миллионов на планете, и умирают от 280 до 600 тысяч человек. Но мы такую бурную реакцию не даем», — заявил он.

Статистика по гриппу, которую привел Онищенко, ведется в странах, где проживает порядка 60 процентов населения земного шара. Что касается коронавируса, то можно руководствоваться данными, которые на своем онлайн-ресурсе приводит сайт Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, ковидом на Земле заразились порядка 6,3 миллиона человек, скончались 380 тысяч.

Во время брифинга Онищенко также вспомнил о пандемии A/H1N1 в 2009 году. Свиной грипп, подчеркнул он, тогда на планете распространился гораздо быстрее, чем новый коронавирус. Однако поразить он успел намного меньше людей. Заразились свиным гриппом 1 млн 600 тысяч человек, а умерли порядка 280 тысяч, передает «Лента».

Напомним, пандемию коронавируса ВОЗ объявила 11 марта сего года. О вспышке заболевания впервые стало известно в декабре минувшего года. Новый коронавирус начал распространяться по миру из китайского Уханя.