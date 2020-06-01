Мясников рассказал, как бороться с перепадами давления

Перепады давления у пожилых людей, когда высокие показатели сменяются низкими и наоборот, происходят довольно часто. Если такое явление повторяется неоднократно, то оно представляет опасность, которую не стоит игнорировать. Как правило, у здоровых людей показатели лишь незначительно отклоняются от нормы, но скачки давления бывают достаточно резкими.

Известный врач Александр Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления. По его словам, прежде всего следует пройти процедуру суточного холтеровского мониторирования, которая поможет выяснить, в какое время суток давление повышается, а в какое - понижается. Результаты процедуры помогут врачу назначить правильное лечение и не обязательно медикаментозное.

Мясников также предположил, что человеку с такой проблемой достаточно похудеть, отказаться от соли и научиться бороться со стрессом. Он также упомянул, что избыточный вес является причиной многих заболеваний, в том числе гипертонии и аритмии. Мясников подчеркнул, что зачастую людям со скачками давления назначают таблетки. Однако, по его мнению, подход должен быть комплексным. Очень важно вести здоровый образ жизни, считает доктор. Речь идет о правильном питании и посильных физических нагрузках.