Доктор Комаровский предрек еще одну эпидемию после коронавируса

Эпидемия коронавируса может спровоцировать еще одну эпидемию, считает врач Евгений Комаровский. Во время беседы с фтизиатром и эпидемиологом Марией Долинской Комаровский высказал опасения по поводу того, что количество больных туберкулезом начнет увеличиваться из-за «беспризорности фтизиатрической службы», передает Лента.Ру .

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) очень сильна озабочена тем, что обычно человечество теряет 1,3 миллиона человек от туберкулеза», — оценил ситуацию Комаровский.

COVID-19 стал причиной того, что проблема распространения туберкулеза отошла на задний план. А это не пройдет незаметно, уверен Комаровский. Долинская согласна с ним и считает, что количество случаев может быть гораздо больше чем обычно. Долинская опасается, что пандемия коронавируса попросту уничтожит все те успехи, которые фиксировались в последние годы.

Стоит отметить, что Комаровский ранее заявлял о негативных последствиях жестких карантинных мер, если они затянутся надолго. Он считает, что длительный карантин затянет формирование популяционного иммунитета, при этом будут ухудшаться ситуации по другим заболеваниям, которые нуждаются в регулярном медицинском контроле.