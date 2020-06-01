В Минздраве рассказали, при каком условии россияне вернутся к привычной жизни

Вчера, 22:43

Анна Морозова

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В Минздраве рассказали, при каком условии россияне вернутся к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к своей полноценной жизни, когда появится эффективный препарат или вакцина от коронавируса. Такое условие назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. С его слов, первые вакцины стоит ожидать в России в конце июля.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны России были отобраны 50 военнослужащих, на которых будет испытываться российская вакцина против коронавируса. Добровольцами стали 45 мужчин и 5 женщин. Все участники обследовались и протестировались на коронавирус. У добровольцев не было выявлено респираторных заболеваний в течение последнего месяца.

Переболевшие коронавирусом не могут быть добровольцами. Об этом заявил директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов 30 мая.

По состоянию на 1 июня в России зарегистрированы 414 878 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Скончались 4855 человек, вылечились — 175 877.

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