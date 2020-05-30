«Росатом» разработал уникальный способ борьбы с коронавирусом

Сегодня, 09:13

Александр Зуев

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«Росатом» разработал уникальный способ борьбы с коронавирусом
Лечение легких

Заболевших коронавирусом можно лечить необычным методом. Так, специалисты научного центра Физико-энергетического института имени Лейпунского решили по-новому подойти к лечению COVID-19. Они изобрели уникальный метод борьбы с инфекцией, о чем заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.

Новый подход заключается в дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Как отметил Говердовский, метод получил название «светящийся газ». По его словам, раньше не удавалось провести такую дезинфекцию внутри человека. Руководитель института раскрыл механизм действия нового метода. Как оказалось, специалисты подбирают молекулы и газовые компоненты, которые при вдыхании останутся активированными и будут излучать ультрафиолет прямо в легких. Как отметил Говердовский, новый метод поможет лечить туберкулез и онкологию, пишет РИА Новости.

По данным ВОЗ, количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило шесть миллионов, от опасной инфекции скончались более 371 тысячи человек.

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