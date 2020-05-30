Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

Врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата заметил одну примечательную тенденцию. По его словам, в Японии и других государствах Юго-Восточной Азии от коронавируса умирает меньше людей, чем, например, в европейских странах. Проанализировав ситуацию, сложившуюся в мире на фоне распространения коронавируса, эксперт подчеркнул, что в Японии жертвами опасного вируса стали около 800 человек, что говорит о более низких показателях смертности в этой стране по сравнению с другими государствами.

В Бельгии, например, насчитывается более 700 смертей на 1 млн населения, отмечает эксперт. Как следует из данных Европейского центра по борьбе с инфекционными заболеваниями, страны Юго-Восточной Азии показывают низкие показатели смертности. Так, более чем из 344 тыс. летальных исходов по всему миру на страны Азии пришлось менее 10 тыс. смертей. Больше всего умерших от коронавируса зафиксировано в Китае (более 4 тыс.) Следом идут Южная Корея (267), Япония (820), Индонезия (1,3 тыс.), Сингапур (23), Малайзия (115).

В свою очередь в странах Европы зафиксировано 169 тыс. смертей, в США — более 100 тыс. Кэнтаро Ивата также отмечает, что смертность от COVID-19 на 1 млн населения в Японии составляет 6,4 человека, в Южной Корее — 5, в Китае — 3. Примечательно, что в Испании, Британии и Италии этот показатель составляет 500 человек. В США на 1 млн человек число летальных исходов составляет 200 человек, в России — 24. При этом средний возраст населения в Японии равен 46 годам — выше, чем в Италии (45,9) и Испании (43,2). В Китае этот показатель равен 37 годам, в Южной Корее — 40,8, в США — 37,6, в России — 38,7.

По словам эксперта, существует несколько гипотез, почему смертность в азиатских странах оказалась ниже, чем в Европе. Прежде всего, генетические особенности азиатов позволяют им легче переносить заболевание. Кроме того, население Азии могло приобрести иммунитет, переболев другими вирусами, пишет РБК .

Также велика вероятность того, что азиаты меньше предрасположены к ожирению, образованию тромбов или гипертонии, что снижает их уязвимость к вирусу, говорит эпидемиолог. Вместе с тем Ивата заметил, что все эти предположения не были подтверждены научными доказательствами.