В России разрешили не носить маски на пляжах

Летом на пляжах россиянам разрешили не надевать защитные маски. При этом посетители пляжа должны будут соблюдать безопасное расстояние. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что вводить обязательное ношение масок на пляжах никто и не собирался. При этом обязательным требованием будет соблюдение дистанции между людьми, которые не состоят в семейных отношениях.

«Да, соблюдение социальной дистанции должно быть и на пляжах», — отметила Попова.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрированы 405 843 больных коронавирусом. За сутки в стране выявлены 9 268 зараженных. Были выписаны из больниц с выздоровлением 171 883 человека. Умерли от коронавирусной инфекции 4 693 человека.