Минздрав предложил новые нормы времени на посещение врачей

Министерство здравоохранения на своем портале проектов разместило предварительный документ, в котором регулируется время на посещение врачей. Так, посещение каждого конкретного специалиста будет строго регламентировано - у хирурга пациент сможет провести 26 минут, а у фтизиатра целых 35.

В целом, в зависимости от специализации доктора, время на его посещение будет колебаться в пределах 20-35 минут. Время, отведенное на прием одного пациента, будет включать в себя и время, необходимое на заполнение медицинских документов. Причем заполнять документы врач должен не больше 39% срока, отведенного на прием больного. Если человек пришел к врачу только с профилактической целью, то планируется сокращать отведенное на прием время на 10-40% от стандартного временного норматива.

Проект нового документа разработан на основе новых правил, установленных ВОЗ, которые были скорректированы с учетом полученного опыта в борьбе с коронавирусом. Когда планируется ввести новый документ в действие, на портале министерства здравоохранения пока не сообщается.