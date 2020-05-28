Минздрав предложил новые нормы времени на посещение врачей

Вчера, 23:51

Staalker

0

Image 16+
Минздрав предложил новые нормы времени на посещение врачей

Министерство здравоохранения на своем портале проектов разместило предварительный документ, в котором регулируется время на посещение врачей. Так, посещение каждого конкретного специалиста будет строго регламентировано - у хирурга пациент сможет провести 26 минут, а у фтизиатра целых 35. 

В целом, в зависимости от специализации доктора, время на его посещение будет колебаться в пределах 20-35 минут. Время, отведенное на прием одного пациента, будет включать в себя и время, необходимое на заполнение медицинских документов. Причем заполнять документы врач должен не больше 39% срока, отведенного на прием больного. Если человек пришел к врачу только с профилактической целью, то планируется сокращать отведенное на прием время на 10-40% от стандартного временного норматива.

Проект нового документа разработан на основе новых правил, установленных ВОЗ, которые были скорректированы с учетом полученного опыта в борьбе с коронавирусом. Когда планируется ввести новый документ в действие, на портале министерства здравоохранения пока не сообщается.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Попова сообщила, что человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

Вчера, 20:46

Смертельно опасный синдром может развиться у детей из-за коронавируса

Вчера, 17:39

Названы внешние признаки проблем со здоровьем

Вчера, 17:13

Врач спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вчера, 16:06

В Китае назвали новую версию источника вспышки коронавируса

Вчера, 09:02

Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из других регионов

28-05-2020, 19:22

Тканевые маски могут снизить риск заражения коронавирусом

28-05-2020, 17:20

Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 в море

28-05-2020, 14:25

Россиянам предсказали болезни из-за масок и перчаток

28-05-2020, 14:12

Коронавирус можно уничтожить за считанные минуты

28-05-2020, 13:18

Создан препарат от смертельной опухоли мозга

28-05-2020, 12:21

Эффективный способ окончательно победить коронавирус нашли ученые

28-05-2020, 10:48

Вирусолог Альтштейн объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу

28-05-2020, 08:34

Биолог призвала не стараться скорее переболеть коронавирусом

28-05-2020, 00:06

Ученые: даже умеренное течение коронавируса укрепляет иммунную систему

27-05-2020, 22:11

Названа погода, способствующая заражению коронавирусом

27-05-2020, 14:46

Биолог назвала подверженные осложнениям после коронавируса органы

27-05-2020, 11:48

Тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом, разгадана

27-05-2020, 11:45

Названы главные симптомы для незамедлительного вызова скорой при коронавирусе

27-05-2020, 10:48

Доктор Мясников предостерег о вреде антибактериального мыла

26-05-2020, 14:47

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров