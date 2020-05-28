Попова сообщила, что человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

Человек может быть одновременно болен и гриппом, и коронавирусом. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина», который выходит на канале Россия-1.
По ее словам, вторая волна коронавируса может накрыть страну уже осенью. При этом не исключается, что наряду с ней произойдет и подъем других острых респираторных вирусных инфекций.
Анна Попова отметила, что ученые и медики теперь пытаются просчитать, будет ли ковид давать мист-инфекцию.
Она добавила, что в случае, когда у больного и грипп, и новый коронавирус, говорить приходится о тяжелом течение заболеваний. Поэтому главная задача Роспотребнадзора и других служб думать о том, как защитить соотечественников осенью, сейчас.
К тому же возможность параллельного протекания коронавирусного заболевания и гриппа, судя по всему, заставит в этом году начать вакцинацию от гриппа несколько раньше, чем обычно.
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