Попова сообщила, что человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

Вчера, 20:46

Ольга Громова

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Попова сообщила, что человек может заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

Человек может быть одновременно болен и гриппом, и коронавирусом. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина», который выходит на канале Россия-1.

По ее словам, вторая волна коронавируса может накрыть страну уже осенью. При этом не исключается, что наряду с ней произойдет и подъем других острых респираторных вирусных инфекций.

Анна Попова отметила, что ученые и медики теперь пытаются просчитать, будет ли ковид давать мист-инфекцию.

«Литературные данные есть о том, что могут выделяться от одного больного оба вируса - и гриппа, и Covid-19 вместе», - приводит слова главы Роспотребнадзора ТАСС.

Она добавила, что в случае, когда у больного и грипп, и новый коронавирус, говорить приходится о тяжелом течение заболеваний. Поэтому главная задача Роспотребнадзора и других служб думать о том, как защитить соотечественников осенью, сейчас.

К тому же возможность параллельного протекания коронавирусного заболевания и гриппа, судя по всему, заставит в этом году начать вакцинацию от гриппа несколько раньше, чем обычно.

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