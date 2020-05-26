Смертельно опасный синдром может развиться у детей из-за коронавируса

Сегодня, 17:39

Ольга Громова

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Смертельно опасный синдром может развиться у детей из-за коронавируса

Смертельно опасный цитокиновый шторм, во время которого происходит повреждение легких и других тканей, может развиваться и у детей. Причина в неконтролируемом воспалении, похожем на синдром Кавасаки. К такому выводу пришли ученые из Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке, сообщает британское издание Daily Mail.

В апреле, как сообщалось, американские врачи начали предупреждать о странном синдроме у детей с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Симптомы, которые описывали медики, были похожи с синдромом Кавасаки. Это заболевание, при котором у ребенка на фоне высокой температуры наблюдается сыпь, отеки и воспаления в различных частях тела. Синдром, похожий на этот, протекал на фоне коронавируса.

Новое исследование американских ученых показало, что из-за него может развиться смертельное состояние. Цитокиновый шторм у детей также возможен, но самое страшное, что его начало отсрочено во времени, передает «Лента». А это значит, что он может привести к смерти несовершеннолетнего даже после его излечения - то есть когда тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

Поэтому ученые просят медиков обращать особое внимание на диагностику и на состояние детей. Даже если тесты приходят из лабораторий с негативным результатом.

Известно, что в Америке смертельно опасный синдром был зафиксирован не менее чем у 100 детей. Есть сведения и о случаях в Европе.

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