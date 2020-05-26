Названы внешние признаки проблем со здоровьем

Артериальная гипертония является одним из факторов риска тяжелого течения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Но порой человек даже не подозревает, что у него повышенное давление.

О том, что у человека есть подобные проблемы со здоровьем, можно узнать по трем внешним признакам.

Один из них — гипергидроз (повышенное потоотделение). Он указывает на сбои в центральной нервной системе и эндокринные изменения. Повышенная потливость зачастую является признаком подъема артериального давления.

Также у человека могут возникнуть «черные мушки в глазах», которые появляются при резком повышении давления. Это происходит, когда из-за спазма сосудов некоторые участки глаза испытывают дефицит кислорода. «Черные мушки в глазах» могут сопровождать гипертонический криз или ухудшение мозгового и коронарного кровообращения. При этом человек может жаловаться на сильную головную боль, головокружение, мурашки на коже, тошноту, онемение, снижение болевой чувствительности кожи, а также слабостью в руках и ногах.

На нарушение мозгового кровообращения указывает шум в ушах. При резком его появлении, а также при любых других неврологических симптомах следует обратиться к врачу. Если шум в ушах вызван повышенным давлением, необходимо уменьшить потребление кофеина, а также избегать стрессов.

Стоит знать, что все три симптома могут быть предвестниками этой болезни, поэтому следует прислушиваться к своему организму, регулярно измерять давление и, прежде всего, вести здоровый образ жизни, пишет Московский Комсомолец .

Отметим, что чаще всего причиной смертности среди людей среднего и старшего возраста являются сердечно-сосудистые заболевания. В России от гипертонии страдает каждый второй человек в возрасте от 25 лет.